Mercato PC ancora in calo: continua la crisi del settore nel secondo trimestre del 2023

Secondo quanto riferito dalla compagnia di analisi di mercato IDC, i motivi sono da ricercare soprattutto nei problemi dell' economia generale, dunque difficoltà macro-economiche che si riflettono in questo segmento di mercato, portando a una scarsa domanda da parte del pubblico.

I risultati continuano a seguire un trend negativo dopo i numeri poco esaltanti registrati già nel primo trimestre del 2023 e anche nell'ultimo del 2022, ma in generale anche i trimestri dell'anno scorso - che risultano comunque superiori a questi - dimostravano già dei netti cali rispetto alla spinta emersa nel periodo della pandemia.

Il secondo trimestre del 2023 fa registrare ancora un calo nei profitti del mercato PC , che dimostra di essere in una crisi continuativa ormai da diversi mesi, con vendite diminuite del 13,4% rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente.

La situazione del mercato PC

Come possiamo vedere nella tabella riportata qui sotto, le maggiori 5 compagnie nel settore della produzione PC e portatili registrano generalmente un andamento negativo, con due sole eccezioni: Apple, che rimane in positivo con un incremento del 10%, e HP che registra un calo minimo, rimanendo sostanzialmente in pari con i risultati precedenti.

Mercato PC, i principali attori e i loro risultati

In ogni caso, il trend generale non è positivo per quanto riguarda desktop, portatili e workstation.

Per quanto riguarda le quote di mercato, Lenovo risulta sempre il brand maggioritario, con il 23,1% controllato, seguito a breve distanza da HP con il 21,8% e poi Dell con il 16,8%. Rispettivamente, hanno fatto registrare cali del 18,4%, 0,8% e 22% in quest'ultimo trimestre del 2023, da aprile a giugno.