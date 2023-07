Prime Day 2023, Apple iPhone 14 Pro Max da 512 GB al prezzo minimo storico su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un Apple iPhone 14 Pro Max. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 210€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1879€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 14 Pro Max dispone di un display Super Retina XDR da 6,7" always-on con ProMotion. La fotocamera principale è da 48MP con Modalità Cinema (Dolby Vision 4K fino a 30 fps) e modalità Azione. La batteria promette fino a 29 ore di riproduzione video.