Borderlands, Craig Mazin ha fatto togliere il suo nome dal film, bloccato in post produzione

Il film di Borderlands, sceneggiato da Eli Roth e Craig Mazin, quest'ultimo uno degli sceneggiatori di The Last of Us, è bloccato in post produzione ormai da anni. L'ultimo colpo al film è arrivato da Craig Mazin stesso, che ha deciso di far rimuovere il suo nome dai crediti, evidentemente in polemica con le ultime scelte fatte.