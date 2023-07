ID@Xbox: 40 demo disponibili, vediamo tutti i giochi in prova da oggi su Xbox

Come era stato annunciato da Microsoft, oggi è previsto l'evento ID@Xbox Demo Fest 2023, con le demo che risultano disponibili da oggi, 11 luglio fino al 17 luglio: vediamo dunque la lista completa dei giochi che possono essere provati all'interno di questa iniziativa, ricordando anche l'evento vero e proprio previsto per oggi.

Intanto, la presentazione di ID@Xbox ci sarà questa sera alle ore 19:00 e la seguiremo da vicino, ma intanto le demo sembrano essere già disponibili su Xbox Store, almeno per quanto riguarda un primo e nutrito elenco di giochi.

Tra queste, si segnala la presenza di alcuni titoli particolarmente interessanti come Sea of Stars, che sembra essere un RPG sullo stile classico nipponico davvero curato e ben fatto, Ghost Trick: Phantom Detective che non è propriamente un indie ma il rifacimento di un vero e proprio cult di Capcom e alcuni titoli che si sono già fatti conoscere in ambito PC come The Wandering Village, The Night of the Rabbit e Daymare: 1994 Sandcastle, tanto per menzionarne alcuni.