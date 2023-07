Persona 3 Reload costerà 80€? L'informazione spunta in un sondaggio di SEGA

Questo è quanto emerge tramite una segnalazione emersa in rete. Come è possibile vedere tramite ResetEra dove sono state condivise delle immagini, un sondaggio di SEGA avrebbe rivelato che il gioco costerà 69.99€ dollari, che corrispondono ai nostri 80€.

Il costo dei giochi è aumentato con l'arrivo della nuova generazione: si è passati da 70€ a 80€ (circa), ma non tutti gli editori hanno già fatto questo salto. Inoltre, alcuni specifici giochi vengono alle volte proposti a un prezzo inferiore. Non è mai quindi chiaro quanto costerà un nuovo gioco, soprattutto se non è un puro AAA. Nel caso di Persona 3 Reload - che è un remake di un vecchio gioco - c'erano vari dubbi, ma ora pare che sia arrivata una risposta: costerà 80€.

Persona 3 Reload e il rumor degli 80€

Persona 3 Reload

Precisiamo che per il momento si tratta solo di un leak. Non è un'informazione ufficiale ed è possibile che quanto mostrato sia in realtà un falso. Al tempo stesso, però, dobbiamo ricordare che SEGA a inizio anno aveva già suggerito un aumento dei prezzi dei propri giochi.

In una sessione di domande e risposte dopo un briefing fiscale di SEGA, alla domanda su eventuali piani per pubblicare i prezzi dei giochi in futuro, l'editore ha suggerito che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di titoli "commisurati all'aumento dei prezzi".

"Nel mercato globale, i titoli AAA per console sono stati venduti a 59,99 dollari per molti anni, ma nell'ultimo anno sono apparsi titoli venduti a 69,99 dollari", ha dichiarato Sega. "Vorremmo rivedere i prezzi dei titoli che riteniamo commisurati agli aumenti di prezzo, pur tenendo d'occhio le condizioni del mercato".

SEGA ha anche affermato che i giochi "Play-to-earn" in blockchain sono noiosi.