Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, i modder lavorano sul multiplayer e criticano Activision

Call of Duty: Modern Warfare Remastered include la modalità online, mentre la successiva remaster lo ha escluso. I modder vogliono porre rimedio a questa cosa, ma hanno bisogno dell'infrastruttura della prima remaster per poterlo fare.

La mod è chiamata " H2 Multiplayer Mod " ed è una "mod per Modern Warfare Remastered che rimasterizza tutto il multiplayer di MW2 con nuove modifiche." La mod sarà in realtà applicata all'interno di Call of Duty: Modern Warfare Remastered del 2016, non nella remaster di Modern Warfare 2.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered propone unicamente la modalità campagna. Una certa fetta di fan non è stata contenta della mancanza del multiplayer , quindi ora un gruppo di modder ha deciso di lavorare alle modalità online.

La H2 multiplayer Mod sembra essere piuttosto ambiziosa, in quanto il creatore afferma che "non si tratterà solo di normali mappe di MW2, ma anche di mappe rimasterizzate della campagna". I creatori dicono di essere "a buon punto nello sviluppo" e sperano di pubblicare il gioco entro i prossimi due mesi. Hanno anche criticato Activision per non aver dato alla comunità quello che voleva, dicendo: "Se Activision non farà quello che vogliono i fan, lo faremo noi, la comunità".

È possibile che Activision blocchi questa mod prima ancora che sia pubblica. All'inizio di quest'anno ad esempio i fan di Call of Duty sono rimasti delusi quando Activision ha richiesto il blocco di un gioco di Call of Duty creato dai fan, SM2. Il gioco era in fase di sviluppo da due anni e, a quanto pare, mirava a diventare "il gioco di Call of Duty dei sogni".

