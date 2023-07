NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti da 16 GB: data d'uscita e prezzo emergono per la nuova GPU

Non c'è ancora un annuncio ufficiale ma sembra siano stati stabiliti data d'uscita e prezzo per NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti da 16 GB, nuovo modello della GPU NVIDIA che si presenta con un taglio di memoria superiore rispetto al modello omologo già uscito e un prezzo differente.

In attesa di conferme, sembra che l'uscita negli USA sia prevista per il 18 luglio 2023, al prezzo di 499 dollari per quanto riguarda quello consigliato dal produttore, che ovviamente subirà poi degli aggiustamenti in termini di street price effettivo una volta arrivata sugli scaffali dei negozi.



Questo è quanto riferisce l'account Twitter MEGAsizeGPU nel messaggio visibile qui sopra, fonte considerata piuttosto affidabile per quanto riguarda queste questioni e che dunque prendiamo in considerazione, in attesa di comunicazioni da NVIDIA.