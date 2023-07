GTA Online: il nuovo aggiornamento porta doppie ricompense e non solo

Rockstar Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per GTA Online che propone varie novità, comprese doppie ricompense per una serie di missioni.

Prima di tutto, tutte le missioni del Progetto Overthrow propongono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Gli abbonati GTA+ otterranno invece ricompense triple. Per quanto riguarda le operazioni degli LSA, anche in questo caso si ottengono GTA$ e RP doppi. Inoltre, lo stesso accade con i Contratti confidenziali e nelle gare aeree.

C'è poi l'evento dei bonus di San Andreas Mercenaries: completando gli incarichi entro il 12 luglio si ottengono delle ricompense (Bomber Hinterland, Cappellino LS Pounders, livrea Mimetica blu e verde per il Mammoth Avenger, livrea Nastro trasportatore per il V-65 Molotok).