SEGA: i giochi 'Play-to-earn' in blockchain sono noiosi, dice un dirigente

SEGA non sta puntando più sui giochi in blockchain, ovvero quelli con una struttura "play-to-earn" (gioca per guardagnare). La compagnia ha deciso che le sue IP più importanti, come Sonic, non possono essere usate in giochi blockchain di terze parti per non rischiare che perdano di valore. In generale, secondo un dirigente questo tipo di videogiochi è noioso.

L'informazione è stata condivisa con Bloomberg dal co-COO Shuji Utsumi che ha precisamente detto: "L'azione nei giochi play-to-earn è noiosa. Che senso ha se i giochi non sono divertenti?". Inoltre Sega sta mettendo in pausa i propri progetti di gioco blockchain per il momento ed è indecisa se implementare la tecnologia Web3 nella sua prossima suite di "supergiochi".