Diablo 4: patch 1.0.4 disponibile per PC e console, sistema vari problemi

Blizzard ha pubblicato la nuova patch 1.0.4 di Diablo 4 per PC e console, disponibile in queste ore per tutti gli utenti e destinata a correggere diversi problemi e migliorare vari aspetti del gioco, come riferito dagli sviluppatori.

Si tratta di un aggiornamento in vista delle nuove aggiunte in termini di contenuti, che arriveranno con il lancio della Stagione 1, ovvero la Stagione degli Abietti, presentata proprio nelle ore scorse da Blizzard e destinata a dare il via al supporto a lungo termine per l'action RPG in questione.

Oltre alla correzione di numerosi bug, la patch 1.0.4 apporta alcune variazioni in termini di ottimizzazione e bilanciamento, con un'evoluzione progressiva del gioco che dovrebbe poi proseguire a lungo, come ci ha insegnato la tradizione di Blizzard su questa serie.