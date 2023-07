Diablo 4: l'ultimo oggetto rarissimo è stato trovato, la caccia è finita

Gli oggetti di Diablo 4 in questione sono: Doombringer (spada), The Grandfather (spada a due mani), Ring of Starless Skies (anello); Andariel's Visage (elmo), Harlequin Crest (elmo) e Melted Heart of Zelig (amuleto). Potete vedere le immagini nel tweet che trovate poco sotto.

I sei oggetti rari di Diablo 4

Per trovare un oggetto di rarità massima è necessario sconfiggere nemici di livello 85 o superiore. Si possono ottenere in qualsiasi situazione dove è possibile ottenere un oggetto Unico regolare. I primi a essere trovati sono stati Harlequin Crest e Doombringer, prima ancora che Blizzard spiegasse le regole alla base del drop di Diablo 4.

Successivamente sono stati trovati Andariel's Visage e The Grandfather. Entro la fine della settimana, però, Ring of Starless Skies è apparso e anche Melted Heart of Selig non ha richiesto troppo tempo. Ovviamente non sono stati ottenuti tutti dallo stesso giocatore, ma sono stati recuperati da giocatori diversi in giro per il mondo.

Si tratta di oggetti veramente rarissimi e non è consigliato puntare all'ottenimento di tali oggetti. Ci vorrebbero troppo tempo e per molti giocatori di Diablo 4 sarebbe solo frustrante.

Vi ricordiamo infine che data e dettagli della Stagione 1 arriveranno la prossima settimana.