Hi-Fi Rush: il team non ha cancellato altre versioni dopo l'acquisizione da parte di Microsoft

Hi-Fi Rush - il più recente gioco di Tango Gameworks pubblicato a inizio 2023 - è disponibile per PC e Xbox. Non è nulla di strano visto che il team è parte degli Xbox Game Studios e che non vi erano accordi precedenti per la pubblicazione del gioco su PlayStation. Dietro le quinte, però, è possibile che una versione per le console di Sony fosse in sviluppo e che Microsoft abbia richiesto che venisse messa da parte. È così oppure no? Il team ora afferma che in questo caso non è successo.

Parlando con GameSpot, il game director John Johanas ha affermato che quando l'acquisizione di Microsoft ha avuto luogo il team era nelle fasi avanzate di sviluppo di Hi-Fi Rush e che ancora non era stato deciso su quali piattaforme pubblicare il gioco. A quel punto la scelta è diventata ovviamente molto semplice visto che la compagnia è diventata parte di Xbox. Il director afferma che non vi erano già altre versioni in sviluppo e non è stato chiesto di cancellarle.