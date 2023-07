Harry Potter: Scopri la Magia, titolo italiano di Harry Potter: Magic Awakened, si pone come un invito universale per la celebre Scuola di Magia e Stregoneria creata da J.K. Rowling, aperto a un numero enorme di potenziali studenti che magari non possiedono un PC da gaming o una console tramite cui provare l'esperienza di Hogwarts Legacy. Un paragone azzardato? Di certo il progetto per iOS e Android messo in piedi da Portkey Games, divisione di Warner Bros. creata appositamente per produrre giochi su licenza ispirati al Wizarding World, è parecchio ambizioso e bastano poche ore per comprendere quanti contenuti, storie, personaggi, riferimenti e ovviamente fanservice siano stati inseriti nel pacchetto. Sbrighiamoci, dunque: l'Hogwarts Express è pronto a partire dal binario 9 e 3/4 della stazione di King's Cross e non mancheremo di raccontarvi del nostro viaggio nella recensione di Harry Potter: Scopri la Magia.

Storia Harry Potter: Scopri la Magia, la cerimonia dello Smistamento fedelmente rappresentata La storia di Harry Potter: Scopri la Magia si svolge dieci anni dopo il drammatico scontro con Voldemort, dunque il Castello che avremo modo di visitare nei panni di un personaggio inedito, da creare tramite un editor piuttosto completo e ben organizzato, è fondamentalmente quello che già conosciamo, incluso il "reclutatore" che vedremo piombarci in casa nelle sequenze iniziali, Rubeus Hagrid, nonché la nuova preside Minerva McGranitt. Lo studente di cui vestiremo i panni viene accompagnato dapprima a Diagon Alley per procurarsi una bacchetta, quindi prende l'Hogwarts Express per raggiungere la Scuola di Magia e Stregoneria, ritrovando a bordo del treno la misteriosa Ivy Warrington, una ragazzina che ha conosciuto nel Negozio di Bacchette di Olivander e con cui ha condiviso una prima, movimentata esperienza di combattimento. Sul piano puramente introduttivo, Scopri la Magia non si fa mancare nulla e anzi insiste nel rappresentare sullo schermo tutte le sequenze più iconiche dei romanzi e dei film di Harry Potter, a cominciare naturalmente dalla cerimonia dello Smistamento che si svolge nella Sala Grande del castello, durante cui i nuovi studenti indossano il Cappello Parlante e vengono assegnati a una delle quattro case disponibili: Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso. Si vengono dunque a formare diversi gruppi, fra amici e antagonisti: un cast perfettamente valorizzato da uno stile grafico davvero intrigante, nonché da dialoghi interpretati in inglese (sottotitolati in italiano) che volendo è possibile accelerare o saltare: il titolo sviluppato da NetEase non dimentica mai la propria natura mobile e ciò che comporta in termini di volatilità dell'esperienza, ma al tempo stesso mette parecchio impegno sul fronte della narrazione.

Struttura Harry Potter: Scopri la Magia, in volo sulla scopa nei dintorni di Hogwarts Durante la cerimonia dello Smistamento si verifica un evento inatteso: Ivy è scomparsa e nessuno sa dove sia finita, dunque ritrovarla si trasformerà nella nostra prima missione principale. Contestualmente avremo però modo di scoprire tutte le attività disponibili a Hogwarts e nei dintorni: i combattimenti nella Sala dei Duellanti, le escursioni nella Foresta Proibita, i minigame legati al ballo e alla creazione delle pozioni, nonché l'esplorazione fine a se stessa, che non si limita alle aree del castello. Dal cortile potremo infatti richiamare la nostra scopa e volare liberamente attorno alla scuola per scoprire cos'altro ci sia di interessante da vedere nel mondo di Harry Potter: Scopri la Magia, che si presenta al momento con una mappa di dimensioni contenute: oltre al castello, alla capanna di Hagrid, al campo di Quidditch e a Diagon Alley non potremo visitare altro, visto che il villaggio di Hogsmeade arriverà solo più avanti. Harry Potter: Scopri la Magia, la Sala Grande del castello Ad ogni modo, potremo spostarci all'interno dell'ambientazione nella maniera che preferiamo: muovendoci in prima persona e orientandoci fra sale ed edifici, a piedi oppure in sella alla scopa (a proposito: è un vero peccato che il volo non sia stato reso bene come quello descritto nella recensione di Laya's Horizon), oppure ricorrendo al viaggio rapido, che si attiva semplicemente toccando un obiettivo dall'interfaccia, come accade ormai in svariati MMO mobile. Tutti i contenuti di Harry Potter: Scopri la Magia sono accessibili gratuitamente, e da questo punto di vista si può senz'altro parlare di un modello free-to-play elastico e permissivo, ricco sì di microtransazioni e di un season pass che aumenta le ricompense, ma dal carattere opzionale. Volete acquistare dei pacchetti tramite cui sbloccare incantesimi, echi, abiti e arredamento con cui personalizzare la vostra stanza? Nessuno ve lo impedisce, ma al contempo nessuno vi obbliga a farlo. L'eccezione, come spesso accade, è rappresentata dal PvP, che potrebbe spingervi verso dinamiche pay-to-win.

Gameplay Harry Potter: Scopri la Magia, il minigame per la creazione delle pozioni Il nuovo gioco su licenza del Wizarding World è insomma piuttosto ricco, pieno di doverosi riferimenti e di attività con cui cimentarsi, ma come funzionano le meccaniche del gameplay? Come detto, l'esplorazione avviene liberamente, utilizzando una visuale in terza persona e due stick analogici virtuali invisibili, posti ai due lati del touch screen, che purtroppo in alcuni casi tendono un po' a "incastrarsi": speriamo che gli aggiornamenti sistemino in fretta questi svarioni. I dialoghi con i vari personaggi che troveremo fra le sale di Hogwarts o in giro per la mappa prevedono spesso la possibilità di fornire risposte differenti, ma non è chiaro se ciò produca o meno delle diramazioni, anche di scarsa entità, nel corso della campagna. Dopodiché ci sono i minigame, ad esempio quello del ballo che si basa sul tocco di elementi a ritmo, come da tradizione, oppure quello per la creazione delle pozioni, vagamente ispirato a Cooking Mama. Harry Potter: Scopri la Magia, una sequenza di combattimento Chiaramente la parte più interessante sono i combattimenti, che si svolgono alla stregua di un gioco di carte con azione strategica in tempo reale. In tale frangente lo scenario si chiude come una piccola arena, con la possibilità di spostarsi da una parte all'altra per cercare di evitare gli attacchi dei nostri avversari, mentre nella parte bassa dello schermo un indicatore numerico sale con il passare del tempo, consentendoci così di usare le nostre carte. Queste ultime rappresentano gli iconici incantesimi della saga di Harry Potter: da Incendio a Expulso, da Inflatus a Expulso, da Stupeficium a Incarceramus, e tanti altri; e le evocazioni, che permettono di richiamare creature o compagni che attacchino automaticamente il nemico: centauri, libri mostri, ragni e altri studenti. Potremo addirittura far comparire un bolide da far rimbalzare contro gli avversari. Harry Potter: Scopri la Magia, l'organizzazione del mazzo Durante la storia avremo modo di arricchire e potenziare il nostro mazzo, inserendo al suo interno magie differenti e creando anche delle varianti, come accade in tutti i giochi di questo tipo. Potremo inoltre utilizzare l'eco di una figura leggendaria per ottenere abilità extra, ad esempio i movimenti di Dobby, gli attacchi di Piton e le abilità elementali di Harry. L'impianto confezionato dal team di sviluppo si rivela solido e interessante, sebbene caratterizzato da una tendenza alla ripetitività e da un bilanciamento della difficoltà tarato in maniera evidente verso il basso: ci vorranno diverse ore per ottenere un minimo di sfida, il che rappresenta probabilmente il prezzo da pagare quando ci si rivolge anche a un target di utenti giovanissimi.

Realizzazione tecnica Harry Potter: Scopri la Magia, il nostro personaggio nel cortile di Hogwarts Abbiamo già accennato al fatto che stilisticamente Harry Potter: Scopri la Magia sia un prodotto davvero interessante, tanto che in certo momenti sembra di trovarsi di fronte a un libro di illustrazioni che prende vita. Il design dei personaggi, tanto quelli inediti quanto quelli consolidati (il cui aspetto non si rifà, per ovvi motivi, agli interpreti della saga cinematografica), è assolutamente convincente ed è un peccato che sul piano delle animazioni l'interazione con lo scenario risulti così legnosa e datata. Nonostante questi limiti, ci sono sequenze che non mancheranno di colpirvi sul piano visivo e che spingono senz'altro un po' più in là l'asticella dei mobile game. Il fatto che la colonna sonora attinga a quella dei film, a partire dall'iconico tema principale di John Williams, non rappresenta che la proverbiale ciliegina sulla torta per una produzione così ambiziosa, che anche sul fronte dei dialoghi e dell'interpretazione non delude.