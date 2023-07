Final Fantasy 16: vendite crollate in Giappone, è necessario un taglio di prezzo per gli analisti

Considerando che anche le prevendite non sembravano essere state esaltanti , la questione potrebbe rappresentare un problema per Square Enix, considerando gli ingenti investimenti fatti e gli obiettivi tradizionalmente alti che il publisher si pone per i suoi titoli di maggiore rilievo, che la portano spesso a sovrastimare le vendite.

L'articolo di approfondimento di Takashi Mochizuki parte dai dati di vendita pubblicati ieri ma legati esclusivamente al mercato fisico, che in effetti hanno mostrato un crollo del 90% nelle vendite di Final Fantasy 16 durante la seconda settimana di presenza sul mercato per il nuovo action RPG nipponico su PS5.

Final Fantasy 16 ha visto un notevole calo di vendite in Giappone nella sua seconda settimana e, secondo Bloomberg, potrebbe essere un notevole campanello d'allarme per Square Enix, che dovrà correre ai ripari anche attraverso possibili tagli di prezzo .

Final Fantasy 16 vende meno, tagli di prezzo necessari?

C'è da dire che un calo del genere è piuttosto in linea con quanto accaduto anche in passato con i più recenti capitoli della serie: come mostrato dal giornalista Mochizuki, Final Fantasy 7 Remake è passato da 702.853 copie nella settimana di lancio a 70.652 nella seconda settimana, mentre Final Fantasy 15 passò da 716.649 a 72.545.



Il crollo di vendite del 90% sembra dunque una caratteristica standard per quanto riguarda il passaggio dalla prima alla seconda settimana di vendita dei capitoli di Final Fantasy, sempre per quanto riguarda il mercato fisico giapponese.

Quello che spicca, in questo caso, è che i numeri sono praticamente la metà di quelli fatti registrare per i due capitoli precedenti: abbiamo visto come vi siano delle spiegazioni per questo, ovvero il fatto che il gioco sia un'esclusiva PS5 e questa sia meno diffusa di quanto non fosse PS4 all'epoca dei due capitoli precedenti, ma visti i probabili costi di produzione è lecito pensare che la situazione possa risultare poco positiva per Square Enix.

Secondo Hideki Yasuda, analista di Toyo Securities, questo è un "risultato molto negativo e dimostra che è impossibile incrementare le vendite ulteriormente a meno che non venga abbassato il prezzo in maniera significativa". Secondo l'analista il risultato sarebbe "un fallimento considerata la grande pubblicità fatta al gioco e il fatto che quest'ultimo si sia dimostrato troppo lontano dai Final Fantasy del passato, portando a un distacco dei giocatori".