SEGA sta chiudendo tanti dei suoi giochi classici su iOS e Android

La casa giapponese non ha ancora spiegato cosa sta succedendo, e possiamo solo immaginare che si stia preparando a lanciare un qualche tipo di piattaforma alternativa per riportare i suoi classici sui dispositivi mobile.

Stando a quanto riportato sui social, allo stato attuale la quasi totalità dei titoli appartenenti alla linea SEGA Forever sembra destinata alla rimozione da App Store e Google Play, con solo Sonic the Hedgehog Classic e Sonic the Hedgehog 2 Classic a fare da eccezione.

Cosa bolle in pentola?

A poche settimane dal rinvio di Sonic Rumble, la sensazione è che SEGA stia preparandosi per proporre il proprio catalogo di classici in maniera differente su iOS e Android, sebbene appunto non ci siano ancora annunci ufficiali da parte dell'azienda nipponica.

Qualcuno accenna alla possibilità di un nuovo SEGA Channel, ma come detto non ci sono state comunicazioni sulla questione e dovremo dunque attendere per sapere come andranno effettivamente le cose.