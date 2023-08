Il mouse Logitech MX Master 3S per Mac è in offerta su Amazon: aiuta a limitare la fatica del polso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse Logitech MX Master 3S per Mac. Lo sconto segnalato è di 47€ circa, ovvero del 35%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 134.99€. Il prezzo attuale è quasi il più basso mai proposto sulla piattaforma, con una differenza di circa un euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Logitech MX Master 3S è ottimizzato per macOS e compatibile con iPadOS. Dispone di un sensore da 8K DPI e gli switch dei tasti promettono la massima silenziosità (90% di rumore in meno, secondo i dati ufficiali). La forma di questo mouse è pensata per aiutare a mantenere una posizione del polso più comoda e ridurre il fastidio durante le sessioni di gioco e lavoro più lunghe. Su può ricaricare con USB-C e la batteria promette 70 giorni di durata con una sola carica: un minuto di carica garantisce tre ore di funzionamento.