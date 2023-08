CORSAIR Platform:6, annuciata la scrivania modulare per gamer, content creator e professionisti

Platform:6 propone una superficie di circa 180 centimetri , la quale può anche essere ampliata per avere tutto lo spazio necessario per posizionare il proprio PC e tutti gli accessori necessari per il lavoro e il gioco. Questa scrivania dispone di molteplici funzionalità, come:

CORSAIR ha svelato la CORSAIR Platform:6 , una scrivania modulare pensata prima di tutto per videogiocatori, creatori di contenuti e professionisti che lavorando da casa. La pagina italiana del prodotto non è ancora attiva e non è noto il prezzo, almeno al momento della scrittura.

I dettagli su Platform:6

Platform:6

Sono disponibili una serie di opzioni predefiniti per Platform:6, ma tramite il sito di CORSAIR è possibile configurare la propria versione così da adattarla alle proprie necessità e ai propri spazi. Come detto, il grande vantaggio è che nessuna scelta è definitiva: è sempre possibile espanderla nel caso nel quale vi siano nuove necessità in futuro.

Il sistema modulare su binari sfrutta una traversa standard universale con canale a T realizzata in alluminio, guide laterali e un binario montato superiormente: in altre parole, potete utilizzare attacchi e accessori di terze parti senza rischi, visto che è garantita la compatibilità con centinaia di prodotti.

Platform:6 è modulare, quindi può essere ampliata

Se desiderate acquistare il modello di Platform:6 con altezza regolabile, troverete un doppio motore elettrico che garantisce movimenti rapidi e silenziosi tramite un controller LCD con pulsanti e impostazioni predefinite in memoria.

Parlando più in generale, ogni scrivania includerà una serie di funzionalità standard, come i due bracci porta monitor, il supporto CORSAIR RapidRoute per nascondere i cavi e scomparto interno dotato di porte di ricarica USB Type-A e Type-C.

Oltre ai 180 cm di base, è possibile aggiungere dei piani extra da 30 cm x 70 cm sui lati. Ci sono inoltre pannelli forati disponibili come optional. Il pannello forato Elgato Multi Frame montato superiormente, uno dei componenti esclusivi di Platform:6, offre uno spazio aggiuntivo per organizzare e fissare accessori e dispositivi ed include adattatori per i prodotti Elgato Multi-Mount e Flex Arm, per il montaggio di Key Light, telecamere o microfoni direttamente al sistema di binari.