GRIME II annunciato ufficialmente: vediamo le immagini e le novità di gameplay del metroidvania

Clover Bite ha annunciato GRIME II, il seguito del metroidvania del 2021. Al momento non è stata indicato una data di uscita e l'unica versione confermata è quella PC, sebbene il team confermi di essere interessata alle versioni console.

La descrizione ufficiale recita: "Siete un Senzaforma, un mimico d'arte che assorbe le creature ed evoca le loro forme. Avventuratevi in una terra nuova e misteriosa nell'universo di GRIME, dove pericolo e meraviglia attendono dietro ogni angolo. Utilizzate l'ambiente circostante in combinazione con le forme evocate per superare nemici mortali e boss epici, esplorando al contempo un mondo profondo e ricco di culture e personaggi diversi. Create il vostro stile di gioco scegliendo tra una varietà di abilità, armi ed evocazioni di forme. Imparate a conoscere le caratteristiche dei vostri nemici mentre evocate le loro forme per aiutarvi in combattimento e nell'esplorazione dei vari percorsi segreti del mondo."

Al centro del combattimento ci saranno le Forme, nemici sconfitti e assorbiti che possono essere usati per eseguire attacchi speciali. L'ambiente giocherà inoltre un ruolo fondamentale in GRIME II in quanto vi saranno molteplici possibilità per danneggiare i nemici dalla distanza, ma ovviamente loro potranno fare lo stesso con noi. Potremo anche eseguire parry e afferrare i nemici.