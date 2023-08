Star Wars: Dark Forces Remastered annunciato per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Nightdive Studios, che ha recentemente rimasterizzato i classici System Shock e Quake 2, sta facendo lo stesso con un altro gioco molto amato: Star Wars: Dark Forces Remastered. Il gioco è in fase di sviluppo per tutte le principali piattaforme: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Potete vedere il trailer qui sotto.

L'FPS è stato pubblicato per la prima volta nel 1995 per PC e ha rappresentato la prima avventura per i giocatori nei panni di Kyle Katarn, che sarebbe poi diventato un Jedi in Jedi Knight e nei suoi sequel. In Dark Forces non si mette mai le mani su una spada laser, ma è un gioco molto apprezzato dai fan per le sue missioni e le difficili battaglie con i boss. "Credo che il pubblico apprezzerà il grado di sfida", ha dichiarato Larry Kuperman di Nightdive a IGN USA.