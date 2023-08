Xbox Game Pass: prova da 14 giorni a 1 euro interrotta a pochi giorni dal lancio di Starfield

Non è la prima volta in cui Microsoft interrompe la prova del Game Pass da 14 giorni, visto che è già capitato in passato, eppure molti utenti hanno notato come il tempismo sia quantomeno interessante, considerando che tra pochi giorni debutterà Starfield, il gioco più atteso del 2023 dai giocatori verdecrociati e che in molti magari avrebbero provato usufruendo proprio di questa promozione.

Questo dettaglio è stato notato da vari utenti e come possiamo vedere nei post su Twitter / X qui sotto tale opzione non è più disponibile da alcune ore a questa parte. Possiamo confermare che non è più presente neppure nella versione italiana del portale ufficiale del Game Pass.

Una promozione incostante

Come accennato in precedenza la prova a un euro di Xbox Game Pass non è una promozione fissa ed è cambiata più volte nel corso del tempo. Era stata lanciata alla fine del 2020 per i nuovi abbonati e all'epoca permetteva di utilizzare il servizio di Microsoft per ben tre mesi a un euro. Successivamente la promozione è stata ridotta un solo mese allo stesso prezzo.

Nei primi mesi del 2023 Microsoft l'aveva eliminata, promettendo l'arrivo di nuove offerte, per poi reintrodurla successivamente e riducendone la durata da un mese a 14 giorni a inizio agosto. La compagnia di Redmond per il momento non ha condiviso nessuna comunicazione ufficiale in merito alla questione, dunque al momento non possiamo dire con certezza se e quando tornerà questa offerta.