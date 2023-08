Under the Waves: un video gameplay di 17 minuti per l'avventura subacquea di Quantic Dream

A pochissimi giorni dal lancio di Under the Waves , l'avventura narrativa subacquea di Parallel Studio, co-sviluppata e pubblicata da Quantic Dream, torna a mostrarsi con un lungo video gameplay di 17 minuti.

Alcuni dettagli su Under the Waves

Under the Waves è un'avventura narrativa molto peculiare, dato che si svolge tutta in fondo al mare e prevede, perlomeno per quanto visto, scarse interazioni con altri personaggi, se non tramite comunicazioni radio. Il gioco è ambientato in una versione alternativa degli anni '70, dove la tecnologia è decisamente più avanzata.

Il protagonista del gioco è Stan, un sommozzatore professionista che decide di accettare un lavoro molto solitario, che lo porta a vivere in una stazione di monitoraggio sul fondo del Mare del Nord per conto di un'azienda petrolifera. Nel corso dell'avventura l'uomo inizierà a vivere strani eventi e sarà chiamato a prendere una scelta difficile.

Under the Waves sarà disponibile dal 29 agosto 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.