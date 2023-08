Armored Core 6: giocatori usano l'editor per creare mech a tema Kirby, McDonald e SpongeBob

A quanto pare tantissimi giocatori stanno apprezzando la libertà offerta dall'editor di Armored Core 6: Fires of Rubicon. No, non stiamo parlando dell'oculata scelta dei componenti più efficienti da utilizzare in battaglia, piuttosto del lavoro certosino per trovare le pitture e creare le decalcomanie perfette per dare vita a mech ispirati e coloratissimi ispirati a personaggi di film, videogiochi e cartoni.

Ad esempio nel tweet qua sotto possiamo vedere un mech tutto rosa basato su Kirby, celebre personaggio protagonista di numerosi giochi Nintendo. Basta poi fare un giro nel subreddit del gioco per trovare dozzine e dozzine di creazioni ispirate a... un po' di tutto. Da un robottone griffato McDonald a una riproduzione di Mr. Krab da Spongebob, da Bender di Futurama a Venom.

Da notare che questi risultati sono stati raggiunti nel giro di pochissimi giorni dalla pubblicazione del gioco e dunque siamo davvero curiosi di scoprire cosa riuscirà a realizzare la community una volta che avrà preso maggiore dimestichezza con l'editor.