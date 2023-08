Immortals of Aveum su PS5 e Xbox Series X|S non convince del tutto Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi dedicata alle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Immortals of Aveum, l'action in prima persona a base di incantesimi realizzato da Ascendant Studios.

Nell'analisi i tech enthusiast spiegano che su console il gioco non rinuncia alle tecnologie Lumen e Nanite dell'Unreal Engine 5, offrendo una singola modalità grafica a 60 fps. Una scelta in parte comprensibile per via della telecamera in prima persona e la grande dinamicità e frenesia dei combattimenti, ma che ha richiesto grandi sacrifici per quanto riguarda la qualità dell'immagine complessiva.

Di fatto Immortals of Aveum su PS5 e Xbox Series X offre una risoluzione 4K upscalata e 60 fotogrammi al secondo. Fin qui nulla di strano, è una soluzione che vediamo in tantissimi giochi per console. Il problema tuttavia è la risoluzione nativa su cui viene eseguito l'upscaling tramite FSR 2.1, che è solo di 720p. Di conseguenza, per quanto il risultato finale sia migliore di quanto i numeri sembrerebbero suggerire, inevitabilmente è possibile notare numerosi artefatti grafici che sporcano l'immagine.

Su Xbox Series S le cose peggiorano ulteriormente, dato che in questo caso si raggiunge la risoluzione 4K partendo da 768x436 con sacrifici anche dal punto di vista di ombre, qualità delle texture e un pop-in più marcato.