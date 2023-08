Starfield: dettagli su navi leggendarie e relitti esplorabili da Bethesda

"Ci sono poi gli incontri con le navi leggendarie, enormi velivoli nemici di livello molto alto che all'inizio del gioco surclassano quello del giocatore. Per sconfiggerle, bisognerà fare molta strada...", ha detto Wilson.

Non solo, pare che potremo incrociarle fin dalle fasi iniziali dell'avventura e in tal senso il consiglio implicito del level designer è quello di darvela a gambe levate finché non avrete un astronave di un certo livello.

Viaggiare nello spazio in Starfield non è un'attività esente da rischi e infatti spesso ci troveremo ad affrontare banditi o fazioni ostili. Dalle parole di Wilson apprendiamo che nel gioco esistono anche alcune "navi leggendarie" ostili, caratterizzate da dimensioni enormi e un livello molto alto che rappresenteranno una grande sfida.

Un relitto nello spazio potrebbe avere molto da raccontare

Sempre durante l'esplorazione capiterà di incappare in navi abbandonate. Stando alle parole di Wilson parte dei relitti sono stati generati proceduralmente, mentre altri realizzati in mano, anche con il contributo di persone esterne al team di sviluppo, con l'obiettivo di mettere in evidenza i pericoli e le tragedie che possono avvenire nello spazio e di cui potremo scoprine la storia esplorandone l'interno.

"Inoltre mi piacciono le nostre navi abbandonate. Abbiamo realizzato manualmente alcune navi abbandonate per mettere in evidenza i pericoli e le tragedie che possono verificarsi nei viaggi spaziali, e il giocatore potrà scoprirne le vicende esplorandole", ha aggiunto Wilson.

"Il bello è che per queste storie abbiamo chiesto il contributo di persone esterne al team di progettazione, quindi colleghi che normalmente non partecipano specificamente alla realizzazione di contenuti hanno potuto lasciare un segno concreto nel gioco anche in tal senso. Uno dei nostri progettisti, Kris Takahashi, che ha un passato nella scena delle mod, ha progettato diversi incontri con navi molto emozionanti."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 6 settembre 2023 e sarà incluso nel Game Pass. Coloro che hanno acquistato la Premium Edition potranno invece iniziare a giocare già dall'1 settembre.