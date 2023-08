Enotria: The Last Song, nuove immagini per il soulslike italiano in Unreal Engine 5

Enotria: The Last Song è tornato a mostrarsi con nuove immagini , offrendoci un nuovo assaggio del souls-like in Unreal Engine 5 ispirato all'Italia realizzato da Jyamma Games.

Alcuni dettagli su Enotria: The Last Song

Giusto oggi abbiamo pubblicato un nuovo provato di Enotria: The Last Song, che per chi non lo conoscesse è un action con atmosfere e musiche che ricordano molto il folclore italiano di stampo soulslike. Anzi, il termine utilizzato dal team di sviluppo è "Summer-Soul", ossia un titolo che combina la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità tipica del genere diventato celebre grazie ai giochi FromSoftware.

Come spiegato nell'articolo di Pierpaolo Greco, la demo proposta durante la Gamescom 2023 è la medesima di quella del Tokyo Game Show dello scorso anno, il che è giustificato dal passaggio dall'Unreal Engine 4 alla versione 5. I frutti del lavoro del team di Jyamma Games in tal senso sono ben visibili, specialmente per quanto riguarda la gestione delle illuminazione, la qualità delle ombre e i particellari.

Lato gameplay invece ci troviamo di fronte a un gioco chiaramente molto ispirato a Bloodborne e in generale i souls-like di FromSoftware, ma che punta comunque ad avere una sua identità specifica con alcune scelte interessanti. Tra tutte spicca la possibilità di far indossare al protagonista varie maschere, ognuna delle quali elargisce dei bonus passivi differenti dagli effetti importanti. Inoltre, durante i combattimenti potremo selezionare al volo tre maschere diverse il che sulla carta dovrebbe offrire davvero molta versatilità e libertà al giocatore in termini di personalizzazione.

Vi ricordiamo che Enotria: The Last Song è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con il lancio previsto durante il corso del 2024.