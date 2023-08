Armored Core 6: un video confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC

Armored Core 6: Fires of Rubicon da pochi giorni è approdato nei negozi e come da tradizione non si è fatta attendere la video analisi del canale ElAnalistaDeBits che ha messo a confronto le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC del nuovo action di FromSoftware.

Nel video il tech enthusiast svela che il gioco offre su console due opzioni grafiche, Quality e Performance. La prima offre la risoluzione 4K nativa su PS5 e Xbox Series X con il framerate che mediamente si assesta sui 40 fps. Tuttavia non essendo granitico, questa modalità non sembra particolarmente indicata per un action movimentato.

La modalità Performance invece offre una risoluzione 4K dinamica e mira al target dei 60 fps. In questo caso il framerate appare solido soprattutto su PS5, mentre la versione Xbox Series X oscilla tra i 55 - 60 fps nelle scene più concitate, il che comunque non dovrebbe impattare troppo sull'esperienza complessiva.