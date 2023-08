Baldur's Gate 3: la co-op split-screen su Xbox Series S potrebbe arrivare dopo il lancio

La conferma arriva tramite un post su Twitter / X dove Microsoft ha svelato che continuerà a collaborare con Larian per "per esplorare l'aggiunta dello schermo diviso su Series S dopo il lancio ".

Larian Studios e Microsoft continueranno a lavorare alla co-op in split-screen di Baldur's Gate 3 per Xbox Series S , che dunque nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare dopo il lancio con un aggiornamento.

Baldur's Gate 3 arriverà su Xbox quest'anno

Come forse già saprete, per velocizzare i tempi di pubblicazione delle versioni verdecrociate di Baldur's Gate 3, Microsoft e Larian hanno raggiunto un accordo che permetterà allo studio di lanciare il gioco su Series S senza co-op a schermo condiviso, nonostante la regola sulla parità delle versioni Xbox Series X e S imposta solitamente dal colosso di Redmond.

L'alternativa sarebbe stata quella di posticipare la pubblicazione delle versioni Xbox al 2024, come suggerito a più riprese dallo studio, una volta risolti i problemi con la cooperativa split-screen su Series S.

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è già disponibile su PC, mentre la versione PS5 è prevista per il 6 settembre. Come già detto la versione Xbox Series X|S è in programma per il 2023, ma ancora non ha una data di uscita precisa scolpita nella pietra, dunque non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte di Larian e Microsoft.