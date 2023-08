Armored Core 6 Fires of Rubicon, più di 100.000 giocatori contemporanei su Steam

Armored Core 6 Fires of Rubicon sta facendo degli ottimi numeri su Steam , secondi solo a quelli di Elden Ring e vicinissimo a Dark Souls III, per quanto riguarda i giochi di FromSoftware. Lanciato il 24 agosto 2023, ha fatto segnare un picco di giocatori contemporanei di 129.285, stando ai dati raccolti ed elaborati da SteamDB .

I numeri di un successo

Armored Core 6 Fires of Rubicon sta ottenendo un buon successo

Lanciato il 24 agosto, il gioco ha ricevuto delle ottime valutazioni da parte della critica e sta avendo recensioni positive anche dagli utenti, quantomeno su Steam, nonostante qualche lamentela. L'ultima fatica di FromSoftware ha fatto registrare anche un picco di 164.000 spettatori su Twitch.

Parlando dei giochi di FromSoftware su Steam, abbiamo già notato come solo Elden Ring abbia fatto davvero meglio, con Dark Souls III che ha fatto registrare un picco di poche centinaia di giocatori superiore a quello di Armored Core 6 Fires of Rubicon, come ben visibile da questo elenco:

Elden Ring - 953.426 CCU Dark Souls III - 129.975 CCU Armored Core VI - 129.285 CCU Sekiro: Shadows Die Twice - 125.315 CCU Dark Souls II - 79.528 CCU

Armored Core 6 Fires of Rubicon è anche il quarto lancio più grosso avvenuto su Steam nel 2023 per giocatori contemporanei, sotto soltanto a Resident Evil 4, Baldur's Gate 3 e Hogwarts Legacy, con gli ultimi due comunque ampiamente avanti con, rispettivamente, 875.000 e 879.000 giocatori circa.

Parlando con Games Industry, Arnaud Muller, il CEO di Bandai Namco Europe, ha dichiarato che l'editore giapponese ha grosse aspettative per Armored Core 6 Fires of Rubicon: "Non riusciremo a fare gli stessi numeri di Elden Ring, ma supereremo di molto quanto fatto dagli Armored Core precedenti."

Considerate che al 31 marzo 2023 Elden Ring aveva venduto 20,5 milioni di copie in tutti i formati.