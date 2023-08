Armored Core 6: Fires of Rubicon, voti stellari dalla stampa internazionale

Come avrete magari già letto nella nostra recensione di Armored Core 6: Fires of Rubicon , il titolo targato FromSoftware può contare su di un gameplay frenetico e spettacolare, su sessioni di assemblaggio molto divertenti e sul comparto tecnico più evoluto di sempre per lo studio giapponese.

Armored Core 6: Fires of Rubicon ha portato a casa voti stellari, entusiasmando la stampa internazionale grazie alla solidità del suo gameplay di stampo hardcore e a un'ambientazione anche stavolta molto affascinante.

Non tutti hanno apprezzato, però

Armored Core 6: Fires of Rubicon, una spettacolare sequenza di combattimento

Sebbene la stragrande maggioranza delle valutazioni espresse dalla critica sia decisamente positiva, non mancano neppure stavolta alcune eccezioni anche importanti, come il 6,5 di XboxEra o il 6 assegnato al gioco da Digital Trends. Come mai questa differenza rispetto alle altre recensioni?

Il pezzo di XboxEra parla di come la serie di Armored Core sia generalmente mediocre e di come anche questo episodio soffra degli stessi problemi di sempre, mentre Digital Trends sottolinea alcune mancanze ritenute molto gravi in termini di interfaccia e gestione della visuale.