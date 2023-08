Fallout, la serie TV Amazon Prime Video uscirà nel 2024, presto un nuovo trailer

Il lancio nel 2024 è stato annunciato tramite un post su Twitter / X di Prime Video, che svela che la serie TV sarà ambientata in una Los Angeles post-apocalittica e nel Vault 33.

Bethesda e Amazon hanno confermato che la serie Prime Video di Fallout debutterà sulla piattaforma di streaming durante il corso del 2024 . A quanto pare inoltre è in arrivo un nuovo trailer, stando a quanto dichiarato da Todd Howard, il director della serie videloudica.

Un nuovo trailer in arrivo?

Durante la Gamescom 2023 è stata presentata una demo a porte chiuse di Starfield, il nuovo GDR di Bethesda in uscita il 6 settembre. A sorpresa a termine della presentazione è stato mostrato un breve trailer della serie Prime Video di Fallout.

Stando alla descrizione di GamesRadar, il filmato mostra tre sequenze: un plotone in marcia della Confraternita d'Acciaio, un'organizzazione tecno-religiosa e una delle fazioni più importanti dell'universo di Fallout; una scena che mostra un abitante del Vault 33 che esce per la prima volta all'aria aperta, mentre alle sue spalle il sovrintendente del bunker sigilla l'entrata; la sequenza di una sparatoria in una città ispirata ai western, con la telecamera che si focalizza principalmente su un mutante pistolero che indossa un cappello da cowboy.

Al termine del trailer, Todd Howard ha spiegato che Bethesda non ha in programma di diffondere il filmato, ma ha lasciato intendere che arriverà presto un trailer più esteso, che stavolta speriamo venga mostrato anche al grande pubblico.