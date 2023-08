Activision, Blizzard ma soprattutto King: per Xbox il mobile sarà fondamentale, dice Phil Spencer

Il mercato mobile sarà fondamentale per Xbox in futuro, ed è per questo che Microsoft sta cercando di finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard King: lo ha rivelato Phil Spencer durante la Gamescom 2023.

"Il motivo per cui stiamo cercando di acquisire Activision Blizzard King è per la loro capacità in ambito mobile", ha detto Spencer, "perché è qualcosa che noi non abbiamo. Del resto su Xbox ci sono già Call of Duty e Diablo."

"Non si tratta dunque di giochi a cui la nostra utenza non ha accesso, bensì di avere una presenza su mobile tramite cui esprimere le ambizioni che abbiamo rispetto a quella che è la piattaforma più diffusa in assoluto, appunto gli smartphone."