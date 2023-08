iPhone 12 da 64 GB in sconto su Amazon al prezzo minimo storico durante la Gaming Week

La Gaming Week è iniziata e Amazon Italia ci propone tanti sconti videoludici interessanti. Anche se questo significa prima di tutto videogiochi e componenti PC, non bisogna dimenticare che videogame è anche e soprattutto sinonimo di mobile. Se siete quindi in cerca di uno smartphone per godere di qualche gioco di qualità (ad esempio tramite Apple Arcade), potete sfruttare la promozione per l'iPhone 12 da 64 GB. Lo sconto segnalato è di 240 euro, ovvero del 29%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato secondo Amazon è 839€. Il prezzo attuale è il minimo storico sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

iPhone 12 propone uno schermo Super Retina XDR da 6.1 pollici con Ceramic Shield per la massima resistenza. La batteria promette fino a 17 ore di riproduzione video. Dispone inoltre di sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.