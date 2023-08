Armored Core 6 Fires of Rubicon è il capitolo della serie che ha ricevuto i giudizi migliori

Attualmente la versione PS5 ha un Metacritic di 87, con più di cinquanta recensioni pubblicate. Inoltre Armored Core 6 Fires of Rubicon ha un giudizio "Molto positivo" su Steam, segno che anche i videogiocatori lo stanno apprezzando. Probabilmente ha beneficiato anche della fama conquistata da FromSoftware grazie ai Soulslike, considerando come erano stati giudicati i capitoli precedenti.

Ora che Armored Core 6 Fires of Rubicon è sul mercato da qualche giorno e che la quantità di recensioni del gioco pubblicata dalle testate specializzate va sedimentandosi, è possibile affermare che si tratta del capitolo con i voti migliori dell'intera serie, capace di detronizzare Armored Core 2: Another Age , uscito originariamente su PS2.

Una serie molto criticata

Armored Core 6 Fires of Rubicon ha ribaltato il destino della serie?

In effetti va detto che la serie Armored Core non è stata mai molto amata dalla stampa, con i vari capitoli che non hanno mai ricevuto giudizi che andassero oltre il buono. Per inciso, fino ad Armored Core 6 Fires of Rubicon, l'unico episodio che si era avvicinato a una media voto di 80 era stato proprio il secondo, fermatori però a 78.

A portare avanti la serie è stata più la comunità che si è formata intorno ai vari giochi, molto attiva e vocale nel chiedere un nuovo episodio, che di suo ha beneficiato dell'esperienza maturata negli ultimi anni da FromSoftware, nonché delle maggiori risorse a disposizione del team di sviluppo, garantite da successi come la serie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ed Elden Ring. Rivediamo alcuni dei voti ricevuti da Armored Core 6 Fires of Rubicon: