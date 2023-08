NetEase: 2,6 miliardi di dollari di ricavi dai videogiochi nel secondo trimestre

Nel suo ultimo rendiconto finanziario, relativo al secondo trimestre del 2023, l'editore cinese NetEase ha dichiarato che la divisione videogiochi ha prodotto ricavi per 2,6 miliardi di dollari, facendo segnare un +3,6% rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati in particolare i lanci di Justice Mobile e Harry Potter: Magic Awakened, oltre che Fantasy Westward Journey.

NetEase cresce ancora

La magia ha fatto crescere il conto in banca di NetEase

Durante il trimestre, in totale NetEase ha prodotto ricavi per 3,3 miliardi di dollari, con una crescita del 3,7% anno su anno. I profitti lordi sono stati di 2 miliardi di dollari, ossia l'11,1% in più dell'anno precedente, mentre il reddito netto è stato di 1,1 miliardi.

Tornando solo sui videogiochi, il segmento online ha rappresentato il 91,7% del risultato. Di questo, il 73,6% dei ricavi è arrivato dalle piattaforme mobile.

William Ding, il CEO di NetEase, si è detto particolarmente soddisfatto del risultato di Fantasy Westward Journey e ha notato come la compagnia si stia espandendo nel settore casual con Eggy Party. Inoltre ha notato l'ottimo risultato di Justice Mobile, titolo che fa uso di Intelligenza artificiale e tecnologie di deep learning, capace di generare 6,8 milioni di dollari di ricavi in sette giorni (per AppMagic), e quello di Harry Potter: Magic Awakened che, pur lanciato a giugno, quindi nell'ultimo mese del trimestre, ha prodotto forti ricavi per la compagnia, con 3,7 milioni di download.