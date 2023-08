Warframe: Whispers in the Walls, cross save e altre novità in arrivo per il gioco

Molti gli annunci relativi all'action free-to-play Warframe fatti dallo studio di sviluppo Digital Extremes nel corso dell'edizione 2023 del TennoCon, che comprendono il gameplay del nuovo arco narrativo Whispers in the Walls , l'aggiunta del cross save e tante altre novità.

Le novità

Tante novità in arrivo per Warframe

Il primo annuncio è stato quello relativo al lancio della Heirloom Collections, pensata per celebrare i 10 anni del gioco. Si tratta di un pacchetto a tiratura limitata che compre delle skin uniche per Frost e Mag disegnate da Mynki, il primo direttore artistico del gioco, insieme a una nuova classe di personalizzazioni, Signa.

Piatto forte dell'evento è stato però il gameplay di Whispers in the Walls, il nuovo arco narrativo di Warframe che sarà pubblicato questo inverno. Digital Extremes ha promesso che introdurrà una nuova linea narrativa di stampo cinematografico e risponderà ad alcune delle domande che i videogiocatori si pongono sin dal lancio del gioco.

Quindi si è parlato brevemente di Abyss of Dagath, aggiornamento stagionale che introdurrà il 54 frame, Dagath, caratterizzata come una Faceless Rider, di cui si apprenderà il passato durante il gioco. In combattimento il giocatore potrà impugnare una spada o una frusta.

Annuncio importante della serata è stato quello dell'introduzione della funzione di Cross Save, che sarà rilasciata nel 2023. Consentirà ai giocatori di portare i progressi fatti sulle diverse piattaforme sulle quali è presente Warframe. Si tratta di una caratteristica molto richiesta dalla comunità, nonché particolarmente utile visto l'arrivo della versione mobile del gioco, prevista per il 2024, di cui la versione iOS è già prenotabile.

Ma non finisce qui, perché durante il TennoCon 2023 sono stati fatti altri due annunci importantissimi: il primo è Warframe: 1999, espansione maggiore prevista per il 2024 che è stata mostrata con un teaser. Promette di riportare i giocatori alle origini, offrendo l'azione hack and slash classica della serie. Da notare che il teaser è accompagnato da un brano dei Nine Inch Nails, che effettivamente fanno molto anni 90.

Infine, è stato mostrato Soulframe, di cui abbiamo parlato in una notizia a parte.