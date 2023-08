Armored Core 6 Fires of Rubicon, mod aggiunge un mech CJ, il protagonista di GTA: San Andreas

In attesa delle inevitabili nude mod , comunque difficili da realizzare per Armored Core 6 Fires of Rubicon, dobbiamo accontentarci. A realizzare la modifica in questione è stato il modder Dropoff, con la collaborazione del modder TKPG, i cui risultati sono convincenti quanto disturbanti. In effetti il mech CJ appare abbasta deforme, più adatto a un gioco horror che a un action a base di mech.

Qual è il primo gioco che viene in mente giocando ad Armored Core 6 Fires of Rubicon ? Ovviamente Grand Theft Auto: San Andreas (si scherza). Così era inevitabile che una delle prime mod del gioco fosse un mech con la foggia di Carl Johnson, meglio conosciuto come CJ , il protagonista dell'opera di Rockstar Games. di cui possiamo vedere il filmato.

Mod Rapide

Armored Core 6 Fires of Rubicon ha già delle mod

Impressiona comunque la velocità con cui è stata realizzata la mod, ossia in circa 24 ore dal lancio. Per chi se lo stesse chiedendo, aggiungere CJ a giochi in ci un personaggio del genere non c'entra nulla è diventata una specie di tradizione delle scena dei modder degli ultimi anni. Questo dovrebbe spiegare anche la solerzia con cui è stata realizzata la mod.

Grazie ai modder infatti, CJ è apparso nella serie Zelda, in Elden Ring, in Resident Evil 2 Remake e in tanti altri titoli, finanche in Stray.

Va detto che per ora la mod CJ per Armored Core 6 Fires of Rubicon non è ancora disponibile. Anche se immaginiamo che presto Dropoff la pubblicherà sulla sua pagina su Nexus Mods. Tenetela d'occhio.