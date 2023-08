Foamstars, abbiamo provato il gioco simil-Splatoon di Square Enix

È chiaro il motivo per cui Foamstars sia stato immediatamente etichettato come un clone di Splatoon. Quando lo scorso anno Square Enix diffuse il primo trailer di questo frizzante gioco multiplayer, le somiglianze con la serie di Nintendo erano talmente ovvie che subito si è guadagnato il nomignolo di "Sapoon". Splatoon, ma col sapone al posto dell'inchiostro. E come dargli torto? Esattamente come in Splatoon, anche in Foamstars la propria squadra di quattro giocatori deve correre avanti e indietro per l'arena cercando di riempirla con il colore della propria fazione e impedire agli avversari di fare lo stesso; si può surfare e muoversi più rapidamente sulla schiuma del proprio colore, ma si resta impantanati e si subisce danno se si cammina su quella del colore avversario.

Come funziona Foamstars?

Passato un certo numero di minuti, l'arena di Foamstars comincerà a riempirsi di schiuma letale verso il centro, rendendo ancora più piccolo lo spazio in cui muoversi e concentrando i giocatori in uno spazio sempre più ristretto. Un po' come avviene in certi Battle Royale

La mappa in cui era ambientata la demo di Foamstars alla Gamescom era una semplice arena circolare con una fontana nel mezzo. Niente dislivelli, trappole o pareti dietro cui coprirsi. In un altro gioco sarebbe stata la mappa più noiosa di sempre, ma in Foamstars è invece lo scenario perfetto per mostrare le caratteristiche del gameplay. A differenza dell'inchiostro di Splatoon - che si limita a colorare le superfici - la spuma in questo caso si ammassa, creando piccole montagne che possono essere utili per proteggersi dagli avversari o per attaccarli da una posizione sopraelevata. Inoltre, per eliminare un avversario non basta colpirlo a ripetizione ma è necessario prima riempirlo di schiuma, e solo dopo che è completamente paralizzato bisogna surfargli addosso. In questo modo si vengono a creare degli inseguimenti interessanti in giro per l'arena e, visto che è possibile salvare i propri compagni inermi prima che vengano messi K.O., ci si trova spesso davanti a una scelta: guadagnare una kill lanciandosi verso un avversario inerme o salvare un proprio compagno ricoperto di schiuma?

Un'altra variabile è nell'obiettivo di ogni partita: nella modalità Smash the Star 4 contro 4, per vincere non basta fare più uccisioni della squadra avversaria. Dopo aver collezionato un certo numero di kill, uno dei giocatori del team rivale (solitamente quello che sta giocando meglio) diventa lo Star Player, e per vincere la partita bisogna cercare di concentrare gli attacchi su di lui per eliminarlo. Il giocatore che diventa lo Star Player è tuttavia più forte e più resistente degli altri, e per farlo fuori c'è bisogno di lavorare di squadra, mentre gli avversari cercheranno di proteggerlo e allo stesso tempo di accumulare abbastanza uccisioni per svelare lo Star Player avversario. Questo vuol dire che fino all'ultimo secondo una partita che sembrava andare in una sola direzione potrà essere ribaltata.