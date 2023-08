Stormgate, i primi dettagli sull’RTS dai creatori di StarCraft dalla Gamescom

Da amanti di lunga data degli RTS, non siamo rimasti indifferenti alla notizia che Tim Morten, ex production lead di StarCraft II: Legacy of the Void, e Tim Campbell, lead designer della campagna di Warcraft III: The Frozen Throne, hanno deciso di mettersi in società e fondare una software house tutta loro.

Frost Giant Studios, sin dal giorno della sua nascita, è sempre stato visto con un occhio di riguardo da chi è cresciuto a pane e Age of Empires, giusto per citare un altro illustre congenere non targato Blizzard. Il loro primo lavoro si chiama Stormgate e già il titolo desta piacevoli ricordi di infiniti pomeriggi e notti passati davanti al PC a cliccare come ossessi. E non potevamo sperare di meglio.

Del resto, basta una fugace occhiata per capire che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio riadattamento, ad una riproposizione di meccaniche viste altrove, piacevolmente riprese, opportunamente aggiornate e modificate quel tanto che basta per rendere il tutto appetibile anche ad eventuali neofiti in cerca di un RTS con cui sbizzarrirsi. Sì, neofiti. Nonostante il target di riferimento primario restino veterani e nostalgici, alcune caratteristiche di Stormgate lo rendono un prodotto potenzialmente appetibile per un pubblico molto più vasto di quanto inizialmente preventivato.

Abbiamo giocato in prima persona a Stormgate; alla Gamescom c'era una versione estremamente primordiale del gioco, una mezz'ora di tempo, passata insieme ad uno degli sviluppatori, che ci è servita per farci un'idea globale su cosa possiamo aspettarci dal primogenito di Frost Giant Studio.