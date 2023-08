Mimimi Games non realizzerà nuovi giochi, Shadow Gambit: The Cursed Crew è l'ultimo

"Realizzare questi giochi è stato fantastico e allo stesso tempo estremamente faticoso . Raggiungere il livello di qualità che Mimimi si prefigge è difficile e richiede concentrazione e dedizione. Dobbiamo anche riconoscere che i nostri futuri costi di produzione stanno crescendo più velocemente dei potenziali ricavi nel nostro genere. L'aumento della pressione finanziaria e del livello di rischio è diventato insostenibile. Inoltre, ogni volta che i nostri giochi si avvicinavano all'uscita ed erano finalmente divertenti da giocare, iniziava una nuova battaglia per ottenere i finanziamenti per i progetti successivi, rendendo questo ciclo continuo."

"Quando ripensiamo ai nostri 15 anni di lavoro nella creazione di giochi (e alle nostre lacrime), ci sentiamo grati per l'incredibile amore e il sostegno che abbiamo ricevuto da tutti voi. Abbiamo amato ogni gioco che abbiamo realizzato e ci sentiamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare come studio."

La decisione è stata presa per via del grande impegno e stress che richiede oggigiorno la creazione di nuovi titoli e i costi di produzione che stanno crescendo più velocemente dei potenziali ricavi dei titoli strategici, genere in cui il team è specializzato.

Mimimi Games ha annunciato che Shadow Gambit: The Cursed Crew sarà l'ultimo gioco dello studio, che in futuro non si cimenterà in nuovi progetti e ridurrà il suo staff.

Il futuro di Mimimi Games

Il logo di Mimimi Games

Mimimi Games ha assicurato che comunque continuerà a supportare a pieno regime Shadow Gambit: The Cursed Crew anche in futuro. Il team sta già lavorando a una patch in arrivo su tutte le piattaforme e ha in programma la pubblicazione di un grande contenuto entro la fine del 2023.

Al tempo stesso però lo studio nei prossimi mesi ridurrà lentamente il suo organico ed è già in contatto con altre aziende dell'industria per trovare nuovi posti di lavoro per i dipendenti in partenza.

Precisiamo che nel comunicato Mimimi Games non afferma in modo esplicito che chiuderà i battenti e dunque potrebbe rimanere attiva sul mercato con scopi e ambizioni differenti, magari tentando la via del publishing. In ogni caso facciamo un grande in bocca al lupo a tutto lo staff.

Per chi non lo sapesse, oltre all'ottimo Shadow Gambit: The Cursed Crew (ecco la nostra recensione), Mimimi Games è autore anche di titoli del calibro di Desperados 3 e Shadow Tactics: Blades of the Shogun.