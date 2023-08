Armored Core 6: un giocatore lo ha completato usando solo pugni e calci

Armored Core 6: Fires of Rubicon è arrivato nei negozi solo da pochi giorni ma come da tradizione per i titoli FromSoftware la community si sta già cimentando in speedrun e nel completare il gioco con i metodi più fantasiosi. Tra questi c'è lo YouTuber ZeroLenny che ha pensato bene di ignorare il vasto arsenale a disposizione per i mech del gioco e sfruttare solo la forza bruta, arrivando ai titoli di coda sferrando solo pugni, calci e sfruttando il jetpack per travolgere i nemici.

Considerando la difficoltà di Armored Core 6 e gli avversari che si incontrano durante le missioni, che invece non si fanno affatto problemi a bersagliare il giocatore con proiettili e laser, non si tratta di un'impresa affatto semplice, ma come possiamo constatare dal filmato qui sotto non è del tutto impossibile.

Stando alle parole di ZeroLenny per raggiungere questo risultato si è dovuto armare di tanta pazienza e cimentarsi in lunghe sequenze di schivate e cariche con i propulsori. Una delle sfide più complicate a suo avviso è stato il boss del tutorial, il che non sorprende più di tanto visto che ha messo in difficoltà molti giocatori.