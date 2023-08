Steam, la Top 20 dei giochi più venduti tra il 22 e il 29 agosto 2023: Armored Core VI domina

SteamDB ha svelato quali sono i giochi di Steam più venduti per la settimana compresa tra il 22 agosto e il 29 agosto 2023 . Al primo posto troviamo la novità di FromSoftware, Armored Core VI Fires of Rubicon, seguito da una serie di nomi molto noti. Vediamo subito i dettagli della Top 20 dei giochi più venduti (per guadagni, non unità) su Steam:

I giochi di maggior successo su Steam

Armored Core VI Fires of Rubicon è un successo

Se escludessimo dalla lista i giochi free to play, vedremmo salire di posizione anche opere come Guilty Gear - Strive -, il sempreverde GTA 5, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty che si posiziona 24esimo nel totale, rispetto alla 34esima posizione della settimana precedente, il che dimostra il crescente interesse del pubblico verso questa espansione (che uscirà il 25 settembre 2023, ricordiamo).

Una delle novità della settimana, almeno per Steam, è Saints Row che era precedentemente esclusiva Epic Games Store. Il gioco parte in 26esima posizione nella classifica totale e 16esima nella classifica senza free to play. Due posizioni sotto troviamo anche Blasphemous 2 (qui la recensione), il metroidvania che ha già ottenuto un picco di giocatori triplo rispetto al primo capitolo.

Notiamo inoltre come Starfield continui a rimanere in alto grazie ai preorder: non stupirà nessuno, ma pare proprio che sia destinato a un ottimo lancio.