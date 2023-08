The Division 2: i server sono offline per la manutenzione del 29 agosto 2023

The Division 2 continua la propria corsa. Il gioco sparatutto di Ubisoft è ancora in pieno corso e la compagnia sta lavorando per ottimizzarlo e migliorarlo. A partire dalle 09:30 di oggi, 29 agosto 2023 ora italiana, The Division 2 è in fase di manutenzione. La durata prevista è di tre ore, quindi non potrete tornare a giocare fino alle 12:30.

Ovviamente la lunghezza della manutenzione è quella "prevista": è possibile che serva più tempo per completare la fase di aggiornamento dei server di The Division 2. In passato infatti è già capitato che Ubisoft avesse bisogno di più tempo per portare a termine il procedimento.

Per il momento inoltre non sappiamo se qualcosa cambierà in modo significativo dopo la manutenzione di The Division 2. Dovremo attendere la fine dei lavori per scoprire di più.