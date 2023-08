Sonic Superstars, SEGA ci riporta alle origini della serie

Fin dal suo annuncio durante la Summer Game Fest i dubbi del pubblico sono stati più che leciti: come può funzionare in cooperativa un Sonic con un impianto così classico? Ce lo siamo chiesti anche noi fino a che non abbiamo potuto provare Sonic Superstar alla Gamescom in compagnia di un altro giocatore. Abbiamo potuto poi toglierci anche qualche dubbio sul gioco intervistando Naoto Oshima, storico illustratore di Sonic ora a capo dello studio Arzest, che sviluppa Sonic Superstars in collaborazione, ovviamente, con il Sonic Team.

Tra gli appuntamenti più attesi di questa Gamescom 2023 c'era senza dubbio quello con Sonic Superstars, il prossimo titolo dedicato al porcospino blu di SEGA e alla sua combriccola di amici. Dopo Sonic Frontiers, la serie torna al 2D prendendo a piene mani dalla tradizione del franchise sia dal punto di vista visivo che di gameplay, ma con qualche innovazione per rinfrescare la formula. La campagna di Sonic Superstars, infatti, supporta da uno fino a quattro giocatori in multiplayer cooperativo locale , dove ogni partecipante può entrare e uscire in qualsiasi momento dall'avventura. Si arriva poi fino a otto giocatori se ci si collega online, giocando però nella modalità Battaglia.

Questa pienezza è da correlare alla velocità di navigazione dei livelli che, in coop, è un po' rallentata: questo non significa che gli scenari non scorrano comunque veloci come da tradizione, e per questo avere più piani di profondità aiuta a creare dinamismo nelle fasi più rapide, ma chi non ama andare troppo in fretta può prendersi il suo tempo per guardarsi attorno.

Ciò che colpisce degli scenari di Sonic Superstars sono diversi fattori, a cominciare dalla profondità di campo . Questa si spiega facilmente, perché spesso e volentieri capiterà durante il livello di passare su un piano posto più in profondità nello schermo. Questo espediente visivo va ovviamente in sinergia con un altro aspetto determinante, ovvero la densità . I livelli di Sonic Superstars sono un po' più ricchi rispetto ad un tradizionale capitolo 2D: anelli, monete, check point, nemici, molle... sembra tutto più pieno del solito.

Sonic Superstars ritorna al design originale della mascotte Sega, proponendo una versione più tenera e chibi dei protagonisti. Occhi grandi, naso piccolo, gambette corte e piedi lunghi. Una scelta che investe ovviamente ogni elemento presente a schermo del gioco, ma nulla ha mai il sapore di vecchio e polveroso. Per l'occasione gli sviluppatori hanno creato ogni singolo elemento da zero, compiendo un sapiente lavoro a cavallo tra la valorizzazione e lo svecchiamento. Abbiamo giocato tre scenari diversi: una prima area introduttiva che segue lo stilema dalla Zona 1 di tutti i Sonic 2D, con erba verde, cascate limpide e palme. La seconda è un incrocio tra Casinò Night di Sonic 2 e Carnival Night di Sonic 3, mentre l'ultima era completamente inedita, dall'ambientazione cyber-retrò dove i personaggi continuavano a cambiare forma in un tripudio di pixel.

Telecamera intelligente

Anche con quattro giocatori a schermo la telecamera farà del suo meglio per seguire tutti

Qui arriviamo al grande punto critico di Sonic Superstars, ovvero il bilanciamento tra velocità di percorrenza dei livelli e cooperativa locale. Giocando la modalità Avventura (perché quella battaglia ha un funzionamento tutto diverso), lo schermo non verrà mai diviso per numero di partecipanti, ma si giocherà tutti nella stessa schermata. Sui giochi Sega Mega Drive l'inquadratura seguiva sempre e solo il primo giocatore (con buona pace di tutte quelle povere anime cresciute giocando con Tails in Sonic 3, ndr), mentre in Superstars inizialmente ci è sembrato che la telecamera seguisse il giocatore più veloce... ma non è proprio così, o almeno, non solo.

"Tendenzialmente la camera segue il giocatore più veloce ma ci sono una numerosa serie di altri parametri che subentrano. Ad esempio l'inquadratura può ricentrarsi automaticamente sul primo giocatore entrato in contatto con un oggetto nello scenario, come una molla, o con uno che ha preso una buona rincorsa e si ritrova in un loop molto veloce, magari su un diverso piano dello schermo. Talvolta la telecamera può spostarsi sul giocatore che sta percorrendo la strada più veloce verso l'obiettivo finale. Abbiamo studiato una complessa gerarchia di situazioni in modo che la telecamera sia sempre reattiva e segua quanto più possibile il gruppo" dice Oshima. Quando un giocatore rimane troppo indietro a ogni modo, esce momentaneamente dallo schermo e può decidere di rientrare in qualunque momento in partita premendo un tasto del gamepad. Purtroppo quando si rientra nello scenario lo si fa senza slancio, quindi se gli altri giocatori stanno sfrecciando a tutta velocità, rientrare senza nessun tipo di rincorsa vi porterà inevitabilmente a sparire di nuovo dallo schermo.

Ovviamente qui si giunge ad una considerazione molto delicata: per stessa ammissione dello sviluppatore, la modalità cooperativa di Superstars è stata pensata per essere un momento di condivisione. Per godersela, però, a nostro avviso bisogna scegliere coi compagni di squadra con che spirito affrontare il gioco, se muovendosi tutti in gruppo con calma esplorando i livelli, o facendo a gara per vedere chi è il più veloce, ma con la consapevolezza che sarà tutto un po' caotico. Ovviamente se questo non è di vostro gradimento potrete sempre giocarlo da soli, ma siamo convinti vi perdereste parte dell'esperienza.