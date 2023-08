Sonic Superstars: vediamo questa ricchissima galleria di nuove immagini

Come potete vedere, gli scatti raffigurano diversi livelli e personaggi che saranno parte del gioco, tra giri della morte, isole sospese nel vuoto, arcobaleni, cascate, mondi fantascientifici, luna park e quant'altro. È visibile anche uno dei boss, guidato dal cattivo per eccellenza della serie, il Dr. Eggman.

Un Sonic classico

Sonic ritorna nella sua forma originale

Sonic Superstars è previsto per il 17 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Il gioco è prenotabile in edizione standard, o in edizione Digital Deluxe LEGO, che comprende:

Pacchetto Fun LEGO

aspetto Sonic coniglio

parti mecha - Modalità Battaglia

sfondi bonus per il menu principale​

artbook digitale e mini colonna sonora originale

Sonic Superstars sarà ambientato nelle Northstar Island e consentirà di giocare nei panni di Sonic, Tails, Knucklles o Amy, da soli o in cooperativa. Vedrà i nostri eroi impegnati contro il solito Dr. Eggman, contro Fang e contro un nuovo nemico misterioso, che vogliono trasformare in badnik le creature più grandi che popolano le isole.