PS Plus, Game Pass e non solo: la spesa sugli abbonamenti non cresce negli USA, i possibili motivi

Il mercato USA dei videogiochi è in crescita, ma c'è una parte dello stesso che non sta migliorando: il lato dei servizi in abbonamento, come PS Plus e Game Pass. Gamesindustry.biz ha riportato i dati di Circana (ex-NPD) e ha indicato come dopo la crescita del 2020 e 2021 i risultati si siano stabilizzati.

Viene spiegato che tra il 2020 e il 2021 il pubblico mondiale ha avuto più tempo a disposizione (anche per colpa del COVID) e ci sono stati vari fattori dell'industria che hanno reso i servizi in abbonamento molto interessanti, prima di tutto i vari ritardi di giochi di primo piano e le nuove offerte introdotte da Microsoft e Sony.

Successivamente, però, il mercato si è stabilizzato. Secondo l'analisi proposta, la "colpa" può essere attribuita a fattori come una certa stanchezza del pubblico nei confronti dei servizi in abbonamento, la crisi economica, la mancata adozione del cloud (strumento migliore secondo molti per raggiungere nuovi tipi di pubblico) e una continua pubblicazione di giochi di alto livello non inclusi nei servizi.