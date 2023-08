Genshin Impact: guida alla build migliore per Lynette, manufatti, armi e team

Lynette è un personaggio 4 stelle che sfrutta l'elemento Anemo e utilizza le spade. Il suo kit è abbastanza semplice da comprendere e utilizzare, il che la rende una valida opzione come sub DPS e/o personaggio di supporto per la squadra, con la possibilità di enfatizzare uno o l'altro ruolo in base a quale arma e manufatti deciderete di farle usare. Inoltre si tratta di un personaggio gratuito e che può tornare utile per alcune delle meccaniche speciali della regione di Fontaine, dunque potrebbe valere la pena investirci del tempo e risorse per sfruttare il suo potenziale.

Con l'arrivo della versione 4.0 di Genshin Impact , Hoyoverse ha deciso di regalare a tutti i giocatori Lynette , uno dei nuovi personaggi provenienti dalla neo-introdotta regione di Fontaine. In questo articolo faremo una panoramica delle sue abilità e vi offriremo alcuni consigli per ottenere la miglior build possibile.

Panoramica abilità e priorità dei talenti

Il Cappello Stravagatto attacca e attira le attenzioni dei nemici nei suoi paraggi

NB: quando ci riferiremo alle statistiche degli attacchi utilizzeremo i valori dei Talenti al Liv. 8, un livello sufficientemente alto per una build avanzata e che non richiede al tempo stesso quantitativi esagerati di risorse. Inoltre, in Genshin Impact i valori delle abilità sono espressi in percentuale rispetto all'ATT dell'utilizzatore, salvo nei casi in cui viene indicato un altro attributo specifico.

A differenza del fratello prestigiatore (ecco la nostra guida a Lyney), Lynette non vanta attacchi standard interessanti e in linea di massima non li utilizzerete mai in battaglia, concentrandovi piuttosto su abilità e tripudio.

L'abilita elementale di Lynette, "Simulazione Enigmatica" rigenera immediatamente il 25% dei PS massimi del personaggio, che tuttavia nei 4 secondi successivi perderà un 6% dei suoi PS attuali ogni secondo. L'abilità ha due varianti a seconda che l'attiviate con una semplice pressione del tasto o una prolungata. Nel primo caso, il personaggio sferra una rapida stoccata, mentre con la pressione prolungata entrerà prima nello stato "Ombra Ladruncola" per un massimo di 2,5 secondi che le permette di muoversi con una velocità maggiore e marchiare un avversario vicino. Al termine di questo effetto, il personaggio eseguirà la stoccata sul nemico contrassegnato anche se questo non è nelle immediate vicinanze. A prescindere dalla variante dell'abilità, la stoccata ha uno scaling di ben 428%, un valore molto elevato. Da notare che, come vedremo in seguito, uno dei bonus delle Costellazioni permette di utilizzare 2 Stoccate Enigmatiche e con l'arma "Spada Sacrificale" si può addirittura arrivare a 3 cariche, il che significa che il personaggio con la giusta build può arrecare danni piuttosto alti in breve tempo concatenando più stoccate di seguito.

Inoltre, la Stoccata Enigmatica una volta ogni 6 secondi sprigiona anche una "Lama Nascente", un colpo aggiuntivo che infligge danni mediocri ma ha il vantaggio di avere la polarità Ousia. Le polarità fanno parte di una nuova meccanica introdotta con la regione di Fontaine legata ad alcune dinamiche di esplorazione e combattimento. In generale sono comunque danni extra, che male non fanno.

Il Tripudio Elementale di Lynette, "Gioco di prestigio: Trasmutazione mirabolante", all'attivazione infligge danni Anemo e schiera in campo una "Scatola Stravagatto" per 12 secondi che causa danni da Anemo ad area a intervalli regolari. Non è finita qui, perché quando la scatola entra in contatto con l'elemento Hydro/Pyro/Cryo/Electro lo assorbe e scaglia dei "Colpi Vividi" che infliggono danni aggiuntivi dello stesso elemento. In totale la Scatola Stravagatto può generare fino a 11 attacchi Anemo e 5 Colpi Vividi, che nel complesso si fanno sentire. Non è l'unica utilità di questa abilità: la scatola infatti attira anche l'attenzione dei nemici circostanti, il che può fare comodo se avete in squadra un DPS fragile o particolarmente suscettibile alle interruzioni.

Passando alle abilità passive, "Sinergia Sofisticata" per 10 secondi dopo l'attivazione del Tripudio Elementale elargisce a tutta la squadra un bonus all'ATT dell'8%/12%/16%/20% in base a quanti personaggi di elemento differente sono presenti in squadra. Si tratta di una passiva sì utile ma non al al punto da risultare determinante quando si deve scegliere come comporre il team. L'altro talento è "Oggetti di scena pronti all'uso" che aumenta i danni del Tripudio Elementale del 15% per tutta la sua durata quando la Scatola Stravagatto assorbe un elemento. Il lato negativo di questo Tripudio Elementale che va tenuto bene in mente è che ha un costo in energia di ben 70 punti, il che significa che potrebbero essere necessari grossi investimenti nell'attributo Ricarica di Energia.

Considerando che parliamo di un personaggio 4 stelle nel tempo è probabile che sbloccherete alcune delle Costellazioni di Lynette. Quelli più utili, a nostro avviso, sono quelli di secondo e quarto livello. "Misteri sconfinati" praticamente raddoppia il numero di Colpi Vividi scagliati dal Tripudio Elementale, mentre come già accennato in precedenza "Accordo Tacito" garantisce una carica aggiuntiva dell'abilità elementale Simulazione Enigmatica. Menzioniamo anche l'ultimo bonus, "Occhio Vigile", che infonde gli attacchi normali di Lynette con l'elemento Anemo e ne aumenta i danni del 20%, rendendo sulla carta il personaggio un possibile candidato come DPS principale della squadra basato sull'attributo Maestria Elementale per le reazioni Turbinio, tuttavia a nostro avviso il gioco non vale la candela dato che ci sono opzioni sicuramente più forti e interessanti nel cast di Genshin Impact.

Per quanto riguarda la priorità dei Talenti, il consiglio è quello di ripartire equamente le vostre sudate risorse tra Tripudio Elementale e Abilità Elementale. Gli attacchi standard sono invece irrilevanti, a meno che non abbiate sbloccato tutti i bonus delle Costellazioni e puntiate a rendere Lyney un DPS on-field in tutto e per tutto, per quanto come detto in precedenza a nostro avviso non è il ruolo ideale per questo personaggio.