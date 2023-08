Classifica UK: Armored Core 6 debutta al primo posto, Final Fantasy 16 fuori dalla top 40

La classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito la scorsa settimana vede al primo posto Armored Core 6: Fires of Rubicon , il nuovo action di FromSoftware a base di mech, seguito dal sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che chiude il podio occupando il gradino più basso del podio.

Debutto sottotono per Immortals of Aveum, Final Fantasy 16 fuori dalla top 40

Uno scatto da Final Fantasy 16

Oltre ad Armored Core 6: Fires of Rubicon, l'altra new entry della classifica è Immortals of Aveum, che si è piazzato solo al ventunesimo posto, segno che l'action in prima persona a base di magia di Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts non è riuscito ad attirare più di tanto il pubblico inglese nonostante le sue qualità, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione.

Interessante notare anche che Final Fantasy 16 è completamente assente nelle prime 40 posizioni. Chiaramente era lecito aspettarsi un calo delle vendite fisiologico dopo il lancio, avvenuto su PS5 lo scorso 22 giugno, ma forse non così drastico, laddove altri titoli usciti nei mesi scorsi continuano comunque a figurare in classifica, come Diablo 4, Street Fighter 6, Resident Evil 4 e Star Wars Jedi: Survivor.