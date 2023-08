Call of Duty Warzone e Modern Warfare 2: ecco quando Lara Croft sarà disponibile

Tra le tante novità annunciate da Activision Blizzard per la stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone ce ne anche una che potrebbe fare la gioia dei fan di Tomb Raider, dato che Lara Croft diventerà una degli Operatori per le modalità multiplayer, tramite un Bundle che sarà disponibile a partire dall'8 settembre 2023.

Il pacchetto Tracer Pack: Tomb Raider Operator Bundle includerà anche tre schemi per le armi: la SMG "Mythic Defender" le doppia pistola Mach-5, marchio di fabbrica di Lara Croft, e l'arma da mischia "Ice Axe". Inoltre, è inclusa una skin per il veicolo Tomb Buggy per il Chop Top, una schermata di caricamento, un adesivo e un emblema a tema.

Da notare che il design del personaggio all'interno di Call of Duty sembra ricordare molto quello del primo Tomb Raider del 1996. Sarà quello che vedremo anche nel prossimo gioco della serie in sviluppo presso Crystal Dynamics?