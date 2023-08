Xbox Store: tanti giochi in sconto con le offerte di fine agosto

Microsoft ha lanciato una serie di nuove offerte sui giochi Xbox Series X|S e One tramite lo store di Xbox. Oltre ai classici Deals With Gold e Spotlight Sale, questa settimana troviamo anche le offerte "Super Saver Sale", "End of Summer Sale", nonché numerosi sconti per i titoli Ubisoft, inclusa la serie Assassin's Creed.

Tutte le offerte sono valide da ora fino al 4 settembre 2023, con alcune date che potrebbero variare per promozioni specifiche. Tra i giochi in scontro troviamo, tra gli altri, anche Assassin's Creed Valhalla, Dragon Ball Z: Kakarot, Destiny 2: L'Eclissi e Star Wars: Jedi Survivor.