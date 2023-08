Call of Duty: la data di uscita di Nicki Minaj spunta online con un leak

Nicki Minaj sarà in Call of Duty Modern Warfare II e Call of Duty Warzone. Già lo sapevamo, ma ora è arriva anche la data di uscita: 24 agosto 2023 . L'informazione per ora non è ufficiale, ma è stata condivisa da ModernWarzone, un profilo social dedicato ai leak di Call of Duty.

Call of Duty e Nicki Minaj

Nicki Minaj pare proprio in arrivo in Call of Duty, ma non dovrebbe essere una sorpresa. Activision da tempo è pronta a inserire personaggi che poco centrano con Call of Duty all'interno della saga, con collaborazioni legate sia a personaggi fittizi che altri famosi dello spettacolo, come Snoop Dogg. Non dimentichiamoci inoltre della collaborazione con L'Attacco dei giganti.

Che ne pensate di questa collaborazione?